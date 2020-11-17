Стала известна личность 69-ой жертвы коронавируса в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные по заболевшим в регионе. Так, стало известно, что количество летальных случаев от коронавируса увеличилось.

69-ой жертвой COVID-10 стал мужчина из Уфы. Пациенту было 73 года. У погибшего было выявлено больше количество сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз аорты 3 стадии, эрозивный гастрит.