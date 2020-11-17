Жителям Башкирии рассказали, как получить помощь от государства на стройку придорожного кафе или гостиницы

Использовать типовой проект или нет – ваше право, а не обязанность, заставлять никто не будет. Но есть в них два больших преимущества. Во-первых, это бесплатно, то есть вам не придется тратить сотни тысяч, а порой и миллионы рублей на проектирование. Во-вторых, единый дизайн для туристов — это показатель качества и безопасности, сообщает издание «Башинформ».