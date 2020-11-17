Жителям Башкирии рассказали, как получить помощь от государства на стройку придорожного кафе или гостиницы

Жители Башкирии смогут открыть свое придорожное кафе или гостиницу. К тому же, они смогут рассчитывать на существенную поддержку от государства. Рассказываем, как получить эту самую помощь для развития придорожного бизнеса.
До 2024 года в республике должно появится 1000 объектов торговли на региональных трассах, гласит концепция развития придорожного бизнеса, принятая в Башкирии. Сейчас их количество не удовлетворяет потребности жителей республики, да и расположены они неравномерно.
Одной из главных причин нежелания открывать кафе и гостиницы вдоль дорог является дорогая земля. Теперь же государство готово сделать скидку для всех предпринимателей, которые хотели бы заниматься этим видом бизнеса. Однако есть несколько условий.
«Единый бренд»
Для тех, кто хочет вложиться и открыть свое кафе или гостиницу, разработали несколько типовых проектов, куда входят кафе, мини-маркет, гостиница, автосервис, ярмарочные площадки и беседки для отдыха. Посмотреть их можно по этой ссылке.
В каждом проекте предусмотрено все – от архитектурных решений и планировки помещений до дизайна интерьера. Стилистику разрабатывали с учетом национальной айдентики и предварительно обсуждали с представителями малого бизнеса – ее все поддержали.
Единого названия нет. Минторговли проводило голосование и люди выбрали такие варианты: «БашкортоСтанция №96» (где номер — это расстояние до Уфы), «КурайДрайв», «Вдороге02», «Ак юл», «Сота», «Юлдаш», «Юлсы», «Земля Курая», «Тирмә», «Башкирская сказка», «Башкирский очаг», «В тени курая», «Тэмле», «Легенды Башкирии», «Алтын», «Башкирский дворик», «Юрта», «Кызыл-тан», «Курай», «Урал Батыр». Это не директива, просто идеи, которыми можно пользоваться и которые пришлись по душе людям.
Использовать типовой проект или нет – ваше право, а не обязанность, заставлять никто не будет. Но есть в них два больших преимущества. Во-первых, это бесплатно, то есть вам не придется тратить сотни тысяч, а порой и миллионы рублей на проектирование. Во-вторых, единый дизайн для туристов — это показатель качества и безопасности, сообщает издание «Башинформ».
Какую конкретно помощь предлагает государство?
Куда обращаться, если остались вопросы?
В Минторге республики работает горячая линия по созданию и модернизации придорожного сервиса. Ее телефон: +7(347)218-09-93, 218-18-61. Режим работы – с 09.00 до 18.00. Подать заявку на «Инвестиционный час» или «Предпринимательский час» можно на Инвестиционном портале Республики Башкортостан по ссылке.