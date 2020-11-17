В Башкирии обсудили меры поддержки перерабатывающей промышленности

При запуске простаивающих перерабатывающих предприятий башкирский рынок получит товаров ещё на 14 миллиардов рублей. Об этом было сказано на тематическом совещании «Сельский час, которое в режиме онлайн провёл Глава республики.
Ещё в октябре Радий Хабиров давал поручение поддержать пищевую и перерабатывающую промышленность региона. Общий объём производства продуктов в регионе составляет 167 миллиардов рублей, при этом республиканский рынок потребляет продукции на 461 с половиной миллиарда. Таким образом, потенциал замещения ввозных товаров составляет более 294 миллиардов рублей.
Минсельхоз активно привлекает инвесторов и развивает торговые отрасли, где используются возможности сельхозкооперативов. Чтобы войти в число лидеров ПФО по переработке, необходимо выстроить товаропроводящую цепочку производителей, переработчиков и торгового звена по всем группам товаров, отметили аграрии.