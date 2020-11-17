В Белокатайском районе появился новый парк

В Белокатайском районе благоустроили заброшенную территорию. Там появились тренировочные и игровые зоны для сельчан всех возрастов. Высадили деревья и обустроили пешеходные маршруты. И это не все изменения, коснувшиеся района в этом году.

Место, где когда-то был пустырь, превратили в современный сквер. Теперь даже плохая погода – не помеха для детских игр. Парк стал настоящим местом притяжения для сельских малышей. Здесь установили игровую площадку и спортивные снаряды. Повсюду уложили резиновое покрытие, чтобы исключить травмирование.

Было потрачено порядка семи миллионов рублей. Деньги ушли, конечно, на приобретение этого дорогостоящего оборудования. Но это качественное оборудование. Надеюсь, что оно будет служить долго. На следующий год мы планируем навести здесь красоту, посадить деревья, высадить цветы. В общем, сделать ещё красивей. Андрей Швецов, глава сельского поселения Новобелокатайский сельсовет

Благоустройство стало возможно благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Торжественное открытие состоялось в октябре в рамках празднования Дня республики. Для сельчан это стало настоящим праздником.

Ещё пять лет назад здесь не было абсолютно ничего – территория, заросшая кустарником. В 2017 году местная администрация разработала проект парка с учётом пожелания жителей. Теперь в Новобелокатае появилась единственная зона отдыха, которая радует сельчан.

Парк огорожен и полностью освещен, поэтому гулять с детьми можно и вечернее время. Также в Белокатайском районе обновили и придомовые территории. Их отремонтировали в рамках программы «Башкирские дворики».

Ничего не было, асфальта не было, везде грязь. Олеся Кунаккулова