В Белокатайском районе появился новый парк

В Белокатайском районе благоустроили заброшенную территорию. Там появились тренировочные и игровые зоны для сельчан всех возрастов. Высадили деревья и обустроили пешеходные маршруты. И это не все изменения, коснувшиеся района в этом году.
Место, где когда-то был пустырь, превратили в современный сквер. Теперь даже плохая погода – не помеха для детских игр. Парк стал настоящим местом притяжения для сельских малышей. Здесь установили игровую площадку и спортивные снаряды. Повсюду уложили резиновое покрытие, чтобы исключить травмирование.
Благоустройство стало возможно благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Торжественное открытие состоялось в октябре в рамках празднования Дня республики. Для сельчан это стало настоящим праздником.
Ещё пять лет назад здесь не было абсолютно ничего – территория, заросшая кустарником. В 2017 году местная администрация разработала проект парка с учётом пожелания жителей. Теперь в Новобелокатае появилась единственная зона отдыха, которая радует сельчан.
Парк огорожен и полностью освещен, поэтому гулять с детьми можно и вечернее время. Также в Белокатайском районе обновили и придомовые территории. Их отремонтировали в рамках программы «Башкирские дворики».
Ремонтные работы начались весной. Заасфальтировали въезд во двор, сделали тротуары и освещение. На все работы в общей сложности потратили более четырех млн рублей. Средства были выделены из федерального и республиканского бюджета. Один процент от общей суммы добавили и сами жители. Теперь обновлённый двор стал местом притяжения не только для малышей этого дома.