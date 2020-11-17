На жителей Башкирии составили более 1400 протоколов за нарушение масочного режима

Более 1400 протоколов за нарушение масочного режима было составлено в Башкирии. Об этом сообщили в МВД по РБ. Напомним, что по всей стране действует всеобщий масочный режим. Это значит, что в общественных местах обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

Сотрудниками органов внутренних дел, органов исполнительной власти и муниципалитетов за прошедшую неделю проверено свыше 8 700 объектов с массовым пребыванием людей, составлено более 1 400 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима гражданами, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении нескольких десятков организаций и предпринимателей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

пресс-служба МВД по РБ

Отмечается, что работа в данном направлении будет продолжена.

В городах и районах Башкирии с 28 октября начались масштабные рейды по соблюдению масочного режима. Нарушителей штрафуют. Размер штрафов за отсутствие масок – до 200 тысяч рублей.