На жителей Башкирии составили более 1400 протоколов за нарушение масочного режима

Более 1400 протоколов за нарушение масочного режима было составлено в Башкирии. Об этом сообщили в МВД по РБ. Напомним, что по всей стране действует всеобщий масочный режим. Это значит, что в общественных местах обязательно ношение средств индивидуальной защиты.