Стало известно, как узнать, взломан ли ваш смартфон на Android

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал агентству Прайм о том, как узнать, взломан ли ваш смартфон на Android.
Курамин заявил, что злоумышленники взламывают смартфоны для получения несанкционированного доступа к данным пользователя. Также хакеры могут использовать устройства в личных целях. Если телефон начинает взаимодействовать с какими-либо серверами, то стоит его проверить.
Кроме того, пользователь может поймать вирус при попытке установить "взломанную" версию игры или приложения.
При наличии обоснованных подозрений, что ваше устройство взломано, следует обратиться в сервисный центр для переустановки ОС Android. При этом необходимо установить текущую или более новую версию операционной системы с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки до заводских, подытожил он.