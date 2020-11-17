Стало известно, как узнать, взломан ли ваш смартфон на Android

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал агентству Прайм о том, как узнать, взломан ли ваш смартфон на Android.

Курамин заявил, что злоумышленники взламывают смартфоны для получения несанкционированного доступа к данным пользователя. Также хакеры могут использовать устройства в личных целях. Если телефон начинает взаимодействовать с какими-либо серверами, то стоит его проверить.

Пользователь может выявить такую активность самостоятельно через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан, — резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи.

Дмитрий Курамин, эксперт

Кроме того, пользователь может поймать вирус при попытке установить "взломанную" версию игры или приложения.

Для защиты от злоумышленников рекомендуется использовать антивирусное ПО для смартфонов и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен.

Дмитрий Курамин, эксперт

При наличии обоснованных подозрений, что ваше устройство взломано, следует обратиться в сервисный центр для переустановки ОС Android. При этом необходимо установить текущую или более новую версию операционной системы с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки до заводских, подытожил он.