Стало известно, как узнать, взломан ли ваш смартфон на Android

Для защиты от злоумышленников рекомендуется использовать антивирусное ПО для смартфонов и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен.

Дмитрий Курамин, эксперт