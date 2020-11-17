В Башкирии показали работу «красной зоны» районного ковид-госпиталя

Очередной антирекорд по внебольничной пневмонии зарегистрирован в республике. За сутки заболели 389 человек. Выписано с таким же диагнозом 375 пациентов. А вот коронавирусная инфекция подтвердилась у 121 жителя. Ещё одной жертвой стал 73-летний уфимец. В стационарах республики проходят лечение 317 человек, из них в тяжёлом состоянии – 32. Мы уже не раз рассказывали, как проходит работа в уфимских ковид-госпиталях. Следующий репортаж из «красной зоны» Ишимбайской больницы.

Отсюда они выйдут только спустя 8 часов. Количество медперсонала ограничено, смены длинные. Сначала обход. На кроватях очень много пожилых. Некоторые без помощи врачей не могут даже попить.

Антураж районного ковид-госпиталя, конечно, отличается от столичных больниц. Но и здесь врачи работают на износ. Делают всё возможное. Хотя иногда элементарно не хватает лекарств. Врачам приходится либо менять лечение исходя из того, что имеется в запасах, либо просить родственников приобрести медикаменты. И многие с этим не согласны.

Общение с родственниками по телефону – отдельная история, говорят врачи. Посещение пациентов невозможно. Родные беспокоятся. Выздоровление пациентов, по словам медиков, зависит не только от них, но и от усилий, которые прилагают сами больные.

Они как метеоры бегом ходят, вовремя приходят, температуру измеряют. Стараемся все делать, что говорят, гимнастику, хоть и тяжело. Другим место надо освобождать, больных много. Ишбулды Мухаметов

Наплыв больных большой. Ковид-госпиталь изначально был рассчитан на 60 коек, но количество пациентов уже давно держится выше этой цифры. И в отличие от весенней волны, сейчас очень часто пациенты поступают уже в тяжелом состоянии.

Тяжелых больных сложно куда-то перевести, поэтому лечим на местах, выкарабкиваемся своими силами. Сидите дома, товарищи, чтобы у нас было меньше работы по мере возможности. Татьяна Ракицкая, заведующая инфекционным госпиталем г. Ишимбая

А возможности их не безграничны. В ковид-госпитале, помимо медсестер и санитарок, работают пять врачей. На подмогу к ним пришли еще 4 ординатора из клиники БГМУ.