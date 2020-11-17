В Башкирии пациентов насильно удерживали в реабилитационном центре

По данным полиции, для изоляции людей персонал мог использовать замки, решетки на окнах и наручники. В случае неповиновения постояльцев могли избить, привязывали к кровати или закрывали одних на несколько дней в специальной комнате. На просьбы прекратить так называемое «лечение» работники отвечали отказом. По делу возбуждены уголовные дела.