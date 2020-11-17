В Башкирии пациентов насильно удерживали в реабилитационном центре

Возмутительная история произошла в одном из частных реабилитационных центров республики для нарко- и алкозависимых. В Стерлитамакском районе персонал центра удерживал пациентов насильно. Освобождать реабилитантов пришлось полицейским.

Территорию учреждения пришлось штурмовать в рамках спецоперации. Здание центра в деревне Кармаскалы оцепили за несколько секунд. В момент штурма внутри находилось около 30 пациентов, заселенных в комнаты по нескольку человек.

По данным полиции, для изоляции людей персонал мог использовать замки, решетки на окнах и наручники. В случае неповиновения постояльцев могли избить, привязывали к кровати или закрывали одних на несколько дней в специальной комнате. На просьбы прекратить так называемое «лечение» работники отвечали отказом. По делу возбуждены уголовные дела.