В Стерлитамаке завершается строительство нового ковид-госпиталя

В медучреждение сейчас набирают медперсонал. Привлекают специалистов из инфекционной больницы Стерлитамака. На днях ожидается поставка медоборудования. Строительные работы будут завершены к концу ноября. Сейчас продолжается прокладка дорог и тротуаров, началась установка столбов освещения. Уже 1 декабря медучреждение будет готово к приему первых пациентов.