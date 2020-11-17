В Стерлитамаке завершается строительство нового ковид-госпиталя

Строительство госпиталя в Стерлитамаке выходит на финишную прямую. Премьер-министр правительства Андрей Назаров провел рабочее совещание о ходе работ.

В медучреждение сейчас набирают медперсонал. Привлекают специалистов из инфекционной больницы Стерлитамака. На днях ожидается поставка медоборудования. Строительные работы будут завершены к концу ноября. Сейчас продолжается прокладка дорог и тротуаров, началась установка столбов освещения. Уже 1 декабря медучреждение будет готово к приему первых пациентов.

Ведутся работы по устройству систем вентиляции, отопления, электроснабжения, работы по установке окон, витражей, готовимся к подаче тепла.

Руслан Латыпов, начальник участка