Участковые Башкирии отмечают профессиональный праздник

Более 20 лет службы народу. Сегодня в России отмечается День участкового уполномоченного полиции. Народные стражи порядка знают всех жителей своего участка и решают их проблемы в кратчайшие сроки.
После оперативки на профилактический обход по участку. Абзал Альфирович начал службу в Кировском районе Уфы участковым сразу после окончания Юридического института. С тех пор на протяжении уже 20 лет он верен нелегкой, но интересной профессии. Особое внимание участковый уделяет профилактике различных нарушений. На уловки мошенников могут попасться не только дети и пожилые, но и взрослые люди, говорит Абзал Ишемгулов.
Работа участкового сочетает в себе несколько обязанностей. Главная особенность – это ежедневное взаимодействие с людьми, к каждому нужно найти свой подход и помочь разобраться в ситуации. За день участковый решает и юридические задачи, и оказывает психологическую помощь.
Всегда готов выслушать людей и решить любую проблему. Коллеги отзываются об Абзале Ишемгулове как о профессионале своего дела. Для кого-то он пример, а для кого-то наставник и друг.
Участковый со стажем рассказал, что в эту профессию стоит идти лишь с готовностью посвятить свою жизнь работе. Моральная стойкость и выдержка – основные качества, которыми должен обладать народный полицейский, считает Абзал Альфирович.
Работа участкового уполномоченного полиции абсолютно непредсказуемая: никогда не знаешь, что тебе готовит сегодняшний день. А в зависимости от происшествия народный полицейский превращается в следователя, психолога или юриста.