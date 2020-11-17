Участковые Башкирии отмечают профессиональный праздник

Более 20 лет службы народу. Сегодня в России отмечается День участкового уполномоченного полиции. Народные стражи порядка знают всех жителей своего участка и решают их проблемы в кратчайшие сроки.

После оперативки на профилактический обход по участку. Абзал Альфирович начал службу в Кировском районе Уфы участковым сразу после окончания Юридического института. С тех пор на протяжении уже 20 лет он верен нелегкой, но интересной профессии. Особое внимание участковый уделяет профилактике различных нарушений. На уловки мошенников могут попасться не только дети и пожилые, но и взрослые люди, говорит Абзал Ишемгулов.

Работа участкового сочетает в себе несколько обязанностей. Главная особенность – это ежедневное взаимодействие с людьми, к каждому нужно найти свой подход и помочь разобраться в ситуации. За день участковый решает и юридические задачи, и оказывает психологическую помощь.

Не сидячая работа, всегда надо быть в движении. Много семейно-бытовых конфликтов происходит. Надо быть психологом. В первую очередь, потерпевшие – это женщины. Когда заявитель приходит на эмоциях, стараешься успокоить его. Абзал Ишемгулов, старший инспектор Управления деятельности участковых уполномоченных полиции МВД РФ по РБ

Всегда готов выслушать людей и решить любую проблему. Коллеги отзываются об Абзале Ишемгулове как о профессионале своего дела. Для кого-то он пример, а для кого-то наставник и друг.

Он был моим наставником, одним из его лучших качеств я считаю желание помочь людям. Ильшат Тимергалиев, старший участковый уполномоченный отдела полиции №9 Управления МВД России по Республике Башкортостан

Участковый со стажем рассказал, что в эту профессию стоит идти лишь с готовностью посвятить свою жизнь работе. Моральная стойкость и выдержка – основные качества, которыми должен обладать народный полицейский, считает Абзал Альфирович.

Не сидячая работа, это точно. Нужна выдержка, терпение, потому что проблемы людей не каждый сможет каждый день слушать. Всех коллег в этот день хочу поздравить с профессиональным праздником. Абзал Ишемгулов, старший инспектор Управления деятельности участковых уполномоченных полиции МВД РФ по РБ