Башкирский казылык может стать региональным брендом

Продукция башкирских товаропроизводителей претендует на звание регионального бренда. Федеральный Минсельхоз завершил приём заявок на первый национальный конкурс «Вкусы России», и республиканские аграрии стали его активными участниками. Башкирский, бурзянский и бортевой мёд, минеральные воды, целебные травы, талкан, корот, баурсак – в общей сложности от региона подано 26 заявок.

Пусть и на современном оборудовании, но по старинным башкирским рецептам национальное блюдо казылык готовят в Уфимском районе. Чтобы продукт получился вкусным, для его изготовления берут только свежую конину не старше трех лет.

С него мы вот разделываем, выбираем вышку, делаем нарезку, режем ее, солим, перчим, и потом уже замешиваем и набиваем в оболочку. Гузель Адеева, технолог

Варено-копченный казылык готовится в специальной печи в течение трех часов и при температуре от 72 до 82 градусов. А особый вкус и аромат продукции придаёт дым от щепок ольхи, бука и яблони.

Никакой химической обработки, всё натуральное. Натуральные опилки. Натуральный пар. И никаких красок и добавок. Максим Белоусов, оператор коптильного цеха

Кроме казылыка, предприятие выпускает ещё порядка 50 видов копченой продукции, качество которых подтверждено призовыми местами на различных выставках. Сырье на предприятие фермеры везут практически со всех районов республики. Конина на складе не лежит, спрос на нее большой.

Также из конины мы делаем чужу, москвичку. Там присутствует и конина как филе белое. Продукт такой, что для каждого и доступен и полезен. Наталья Тришина, директор предприятия

Неслучайно именно казылык стал одним из претендентов на звание регионального бренда и победу в национальном конкурсе «Вкусы России». Он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК, а приз за победу поможет развить дело и найти новые рынки сбыта.

Эти бренды получат поддержку для продвижения на федеральном уровне. Их будут продвигать по всей России ведущие маркетологи нашей страны. Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан