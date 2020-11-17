Башкирский казылык может стать региональным брендом

Продукция башкирских товаропроизводителей претендует на звание регионального бренда. Федеральный Минсельхоз завершил приём заявок на первый национальный конкурс «Вкусы России», и республиканские аграрии стали его активными участниками. Башкирский, бурзянский и бортевой мёд, минеральные воды, целебные травы, талкан, корот, баурсак – в общей сложности от региона подано 26 заявок.
Пусть и на современном оборудовании, но по старинным башкирским рецептам национальное блюдо казылык готовят в Уфимском районе. Чтобы продукт получился вкусным, для его изготовления берут только свежую конину не старше трех лет.
Варено-копченный казылык готовится в специальной печи в течение трех часов и при температуре от 72 до 82 градусов. А особый вкус и аромат продукции придаёт дым от щепок ольхи, бука и яблони.
Кроме казылыка, предприятие выпускает ещё порядка 50 видов копченой продукции, качество которых подтверждено призовыми местами на различных выставках. Сырье на предприятие фермеры везут практически со всех районов республики. Конина на складе не лежит, спрос на нее большой.
Неслучайно именно казылык стал одним из претендентов на звание регионального бренда и победу в национальном конкурсе «Вкусы России». Он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК, а приз за победу поможет развить дело и найти новые рынки сбыта.
Республика подала на конкурс 26 заявок – больше, чем любой другой регион России. Поддержать земляков можно будет в ходе народного голосования, которое пройдёт с 19 ноября по 2 декабря. После этого члены жюри определят победителей, и про эти региональные бренды узнают все: от Калининграда до Владивостока.