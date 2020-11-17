В Уфе начали оснежение трассы спорткомплекса «Биатлон»

Северный полюс в черте города. На уфимском спорткомплексе «Биатлон» уже несколько дней ведутся работы по изготовлению снега. Задача – как можно быстрее подготовить лыжную трассу для тренировок воспитанников спортшколы, ведь уже в декабре Уфа станет местом проведения всероссийского турнира.

Сотни метров ярко оранжевого шланга, или как его здесь называют – рукава. По нему гонят воду, из которой пушки распыляют снег. Таких установок на спорткомплексе 6. Но одновременно работают не все. Производительность техники выше, чем ниже столбик термометра. А потому за прогнозом погоды на «Биатлоне» особенно следят. Ведь для комфортного катания нужна подушка из снега минимум 10 сантиметров. А лучше в три раза больше.

Снег плотный и жесткий. Его ратраком не размолоть. За ночь смораживает до состояния льда, и его периодически нужно разрыхлять. Алексей Хованский, тренер по биатлону

Гусеницы ратрака буквально выдавливают себе дорогу среди снежных курганов, разбросанных то здесь, то там. Люди и техника в режиме нон-стоп. Работы ведутся днем и ночью. По-прежнему остаются так называемые петли на трассе, до которых пушки не могут дотянуться. Тогда на помощь придут КАМАЗ и погрузчик. С их помощью рабочие раскидают снег. Часть лыжной трассы готова. И на свои первые тренировки вышли биатлонисты сразу нескольких возрастных групп. К ним присоединились спортсмены-любители.

Он жесткий, но в меру. Не ледяной. Довольно-таки скорость большая от этого снега. Тем более мы так соскучились. Я обожаю лыжи, этот биатлонный комплекс и их трассу очень люблю. Лариса Закирничная, член сборной Республики Башкортостан по лыжным гонкам /1983-1986/