В Уфе состоится отборочный тур «Йэшлек шоу-2020. Перезагрузка»

18 ноября Всероссийский молодежный фестиваль приглашает молодых башкирских исполнителей на кастинг. В ГКЗ «Башкортостан» соберутся победители региональных этапов. У ребят появится возможность вновь проявить свой талант.

По итогам отборочного тура в Уфе 16 лучших исполнителей продолжат борьбу в телевизионном формате конкурса, съемки которого запланированы на конец ноября. Жители Башкортостана смогут принять участие в опросе и отдать голос за понравившегося исполнителя.