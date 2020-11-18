Жительницу Уфы обманул на крупную сумму «сотрудник банка»
24-летняя уфимка стала жертвой лже-сотрудника банка. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина заявил, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее банковским счетам. Растерянная уфимка продиктовала реквизиты карты, а также коды подтверждения операций.
Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что у нее не возникло сомнений, так как звонивший представился сотрудником банковской организации. Она думала, что сохраняет свои сбережения от мошеннических действий.
пресс-служба МВД по Башкирии
Сейчас стражи порядка разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция рекомендует, чтобы избежать подобных происшествий и не понести убытки, прервите разговор и сообщите о случившемся в банк, набрав официальный номер телефона. Он указан на обратной стороне карты. Никому не сообщайте логин, пароль, одноразовые пароли из СМС для входа в интернет-банк.