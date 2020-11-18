Жительницу Уфы обманул на крупную сумму «сотрудник банка»

Полиция рекомендует, чтобы избежать подобных происшествий и не понести убытки, прервите разговор и сообщите о случившемся в банк, набрав официальный номер телефона. Он указан на обратной стороне карты. Никому не сообщайте логин, пароль, одноразовые пароли из СМС для входа в интернет-банк.

пресс-служба МВД по Башкирии