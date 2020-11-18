В Башкирии на заводе зажало рабочего

43-летний электромонтер одного из туймазинских предприятий получил тяжелую травму на производстве. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.

Инцидент произошел 8 сентября. Электромонтер осматривал крепление кабеля после ремонта, однако что-то пошло не так, и его зажало зажало между ограждением грузовой тележки и поперечной балкой крана.