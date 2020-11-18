Просидела с ранением почти сутки: жительницу Уфы ударил ножом в живот сожитель

39-летнюю уфимку едва не зарезал ее сожитель. Потерпевшую в нетрезвом виде доставили в больницу, где медики диагностировали у нее проникающее ранение брюшной полости.

Как сообщает издание КП-Уфа, вопиющий случай произошел в воскресенье, 15 ноября. Потерпевшая рассказала, что на улице Ахметова на нее напал с ножом неизвестный. Женщина поделилась, что была ранена почти 20 часов назад. Каким образом ей удалось спокойно прожить с тяжелым повреждением столько времени - остается загадкой.

Оперативники выяснили, что потерпевшая все-таки знала нападавшего. Им оказался ее 32-летний сожитель, который ранее уже имел проблемы с законом.