В Уфе мошенники выманили у 89-летнего дедушки более 620 тысяч рублей

89-летний житель Уфы стал жертвой мошенников. Обманным путем злоумышленники выманили у дедушки кошелек и похитили более 620 тысяч рублей.

Как сообщает издание КП-Уфа, все произошло около дома, где проживает пенсионер. Забрав деньги, злоумышленники скрылись на машине. Из-за возраста дедушка толком не смог описать ни мошенников, ни автомобиль, на котором они уехали, кроме того, что он белого цвета.