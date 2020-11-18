В Уфе определились победители музыкального конкурса «Белая трость»

В Уфе наградили лауреатов конкурса вокального и инструментального мастерства «Белая трость». В этом году ответственным за проведение мероприятия в Приволжском федеральном округе стал Башкортостан.

Из-за эпидситуации конкурс прошел дистанционно. Победителей отбирали по пяти номинациям среди 14 регионов. Больше всего заявок было принято в номинации «Вокальное искусство». Участники – незрячие, слабовидящие и учащиеся коррекционных школ.