В Уфе определились победители музыкального конкурса «Белая трость»

В Уфе наградили лауреатов конкурса вокального и инструментального мастерства «Белая трость». В этом году ответственным за проведение мероприятия в Приволжском федеральном округе стал Башкортостан.
Из-за эпидситуации конкурс прошел дистанционно. Победителей отбирали по пяти номинациям среди 14 регионов. Больше всего заявок было принято в номинации «Вокальное искусство». Участники – незрячие, слабовидящие и учащиеся коррекционных школ.
Организатором состязания стала некоммерческая организация «Ломая барьеры», конкурс провели на грант Главы республики. Это один из этапов большого проекта, направленного на социализацию слабовидящих детей.