Житель Башкирии зарезал супругу в детском саду

В страшном преступлении обвиняется 49-летний житель Уфимского района. Мужчина подозревается в убийстве своей бывшей супруги. Подробности инцидента сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.
Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, в селе Старые Киешки. Мужчина пришёл в детский сад, где его 47-летняя бывшая супруга работает воспитателем. Сельчанин был сильно пьян и в гневе из-за ревности напал на женщину – он нанёс несчастной не менее трёх ударов ножом. В этот момент воспитанники находились в других комнатах помещения.
Мужчину задержал учитель физкультуры. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь, но женщина скончалась от полученных травм в машине медиков.
Фото: СК РФ по РБ.