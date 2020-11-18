Житель Башкирии зарезал супругу в детском саду

В страшном преступлении обвиняется 49-летний житель Уфимского района. Мужчина подозревается в убийстве своей бывшей супруги. Подробности инцидента сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, в селе Старые Киешки. Мужчина пришёл в детский сад, где его 47-летняя бывшая супруга работает воспитателем. Сельчанин был сильно пьян и в гневе из-за ревности напал на женщину – он нанёс несчастной не менее трёх ударов ножом. В этот момент воспитанники находились в других комнатах помещения.

Мужчину задержал учитель физкультуры. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь, но женщина скончалась от полученных травм в машине медиков.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия способствовавшие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 