Житель Башкирии зарезал супругу в детском саду

Инцидент произошёл накануне, 17 ноября, в селе Старые Киешки. Мужчина пришёл в детский сад, где его 47-летняя бывшая супруга работает воспитателем. Сельчанин был сильно пьян и в гневе из-за ревности напал на женщину – он нанёс несчастной не менее трёх ударов ножом. В этот момент воспитанники находились в других комнатах помещения.