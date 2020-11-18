В Башкирии при столкновении легковушек погибли люди

Смертельная авария зафиксирована на 121 км трассы Уфа-Оренбург накануне,17 ноября. Под Стерлитамаком столкнулись два легковых автомобиля. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
41-летний водитель «ВАЗ-2112» двигался в сторону Уфы. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Фольксвагеном Поло» под управлением 36-летнего водителя.
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Его 20-летняя пассажирка срочно госпитализирована. Также помощь врачей понадобилась водителю иномарки, который оказался уроженцем Кировской области.
Фото и видео: ГИБДД РБ.