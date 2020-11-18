В Уфе из-за утечки газа без тепла остались 12 домов

В Уфе манипулятор снёс трубу газа . Из-за утечки более 10 домов остались без тепла. Инцидент произошел в частном секторе по улице Агрономической.

Жители 12 домов Ленинского района остались без тепла – у многих стоят газовые колонки. Об этом рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. Инцидент произошёл поздно вечером 17 ноября.

На место происшествия выехали спасатели. За ночь им удалось полностью устранить утечку газа. Половину домов подключили к газу уже через пару часов после аварии. К утругаз вернулся во все дома.