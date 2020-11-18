В Аургазинском районе открылись три новых ФАПа

В Аургазинском районе открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта. Здания оснащены самым современным оборудованием, проведено холодное и горячее водоснабжение. При входе установлены пандусы.
Километры пути, вьюги и бураны – такие преграды приходилось преодолевать зимой жителям Аургазинского района, чтобы дойти до медиков. Но теперь бороться с болью станет легче.
Вот и случилось долгожданное событие. Песни звучат на всю деревню неспроста. Теперь в селе Таукаево есть свой лечебный пункт. Медицина стала доступнее не только жителям деревни, но и врачам. Помещения намного уютнее и приятнее, а любой недуг проходит быстрее.
Во всем Аургазинском районе за один день открыли целых три новых фельдшерско-акушерских пункта. Кроме села Тукаево, ФАПы появились также в деревнях Усманово и Староибраево. Современные модульные здания, в отличие от старых, располагаются в пешей доступности.
Новое здание отвечает всем современным технологиям и санитарным нормам. Имеется фельдшерские, перевязочные, процедурные и акушерские кабинеты. На входе установлен пандус.
Всего в Башкирии к концу года планируют построить 94 таких фельдшерско-акушерских пункта. Открытие подобных учреждений позволит оказывать доступную и качественную медицинскую помощь сельскому населению, а светлая и уютная обстановка сделает посещение намного приятнее.