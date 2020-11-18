В Аургазинском районе открылись три новых ФАПа

В Аургазинском районе открыли три новых фельдшерско-акушерских пункта. Здания оснащены самым современным оборудованием, проведено холодное и горячее водоснабжение. При входе установлены пандусы.

Километры пути, вьюги и бураны – такие преграды приходилось преодолевать зимой жителям Аургазинского района, чтобы дойти до медиков. Но теперь бороться с болью станет легче.

Вот и случилось долгожданное событие. Песни звучат на всю деревню неспроста. Теперь в селе Таукаево есть свой лечебный пункт. Медицина стала доступнее не только жителям деревни, но и врачам. Помещения намного уютнее и приятнее, а любой недуг проходит быстрее.

Новый ФАП, даже слов нет, какой чудесный, сравнить ни с чем нельзя. Очень просторный, светлый, теплый. Мы очень рады, что наше население получило такое прекрасное здание. Зиля Дибаева, врач-фельдшер

Во всем Аургазинском районе за один день открыли целых три новых фельдшерско-акушерских пункта. Кроме села Тукаево, ФАПы появились также в деревнях Усманово и Староибраево. Современные модульные здания, в отличие от старых, располагаются в пешей доступности.

В основном население у нас старое, одни пенсионеры. Старый ФАП, который обслуживал нас, был построен в 1984 году и прослужил 36 лет. Свою функцию изжил. Он находился далеко от населения, а новый ФАП находиться в центре села. Зайнаб Ибрагимова, житель с. Староибраево

Новое здание отвечает всем современным технологиям и санитарным нормам. Имеется фельдшерские, перевязочные, процедурные и акушерские кабинеты. На входе установлен пандус.

Сегодня открытие трех ФАПов, которые построены в рамках проекта «Здравоохранение». Их бюджет составляет 9 миллионов, плюс софинансирование из местного бюджета – порядка 1 миллиона рублей. Все ФАПы будут оснащены высококвалифицированными профессионалами. Сергей Цуканов, заместитель главы администрации Аургазинского района по социальным вопросам и кадрам