В селе Башкирии прошел отборочный тур чемпионата WorldSkills

Конкурсанты исследовали качество молока и меда – насколько продукты безопасны для употребления, ставили диагноз кролику, учились накладывать шов. Жюри оценивало даже то, насколько профессионально подготовлено рабочее место к операции. В компетенции состязались пять школьников.