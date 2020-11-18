В Уфе вандалы продолжают разрушать дорогостоящий парк

В этой связи обращаюсь к подросткам, молодежи, гуляющей в парке: убедительная просьба: во время прогулок и отдыха не портить инфраструктуру обновленного парка, не наносить ущерб зонам общественного отдыха людей. Уважаемые родители! Прошу вас объяснить детям правила поведения в общественных местах.

Сергей Кожевников