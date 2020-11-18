В Уфе вандалы продолжают разрушать дорогостоящий парк

В Уфе вновь были замечены вандалы, разрушающие парк «Первомайский». Напомним, на реконструкцию места отдыха было потрачено более 700 млн рублей. Глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников сообщил, что элементы парка снова были разрушены вандалами.

Сотрудники полиции проводили рейд, во время которого и были замечены новые поломки. Среди новых повреждений: сломанные конструкции из камня, растения.

Администрация обратилась к подросткам и их родителям и призвала бережнее относится к общественному пространству.

В этой связи обращаюсь к подросткам, молодежи, гуляющей в парке: убедительная просьба: во время прогулок и отдыха не портить инфраструктуру обновленного парка, не наносить ущерб зонам общественного отдыха людей. Уважаемые родители! Прошу вас объяснить детям правила поведения в общественных местах.

Сергей Кожевников

Фото: Сергей Кожевников. 