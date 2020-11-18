Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме

Жители одного из домов в Уфе боятся замерзнуть в своих квартирах. Трещина появилась на месте межпанельных швов по всей высоте пятиэтажки. Проблема, по словам жильцов, давняя.

Перестановку пенсионерка Валентина Трегуб сделала не по своей прихоти. Сидеть на диване, когда в затылок дует холодный сквозняк, малоприятно. Несколько лет назад женщина сделала капитальный ремонт в квартире, надеясь решить проблему, но эффекта – ноль.

Даже когда лежишь, то чувствуешь, как ветерок идет. Дует из-под подоконников. Кажется, что не ощущаешь, что батареи теплые.

Валентина Трегуб, жительница дома №11 по ул. Правды

И такая проблема в других квартирах с торцевой стороны дома №11 по улице Правды. Жильцы боятся, что зима вновь принесет холод в их жилища.

У меня стены черные. Когда отклеишь обои – все черное. Оттуда вот ветер гуляет. Сейчас даже в данный момент чувствуешь, что холод идет. Приходится включать обогреватель.

Мария Кривашкина, жительница дома №11 по ул. Правды

Всему виной межпанельные швы. Они со временем стали расходится. Дому уже более 50 лет. Судя по по всему, ранее коммунальщики пытались решить проблему, заделав щели монтажной пеной. В итоге утеплить не получилось, да и снаружи вид далеко не эстетичный. Новый руководитель обслуживающей дом организации, приехавший на место, обещал, что все исправят.

Да, со временем наполнитель данных швов рассохся, рассыпался, из-за чего происходит промерзание. Погода позволяет, все работы по утеплению данных швов мы произведем. До конца недели мы закончим все пять этажей.

Ильдар Махмутов, директор ООО «Управдом 34»

Теперь жильцы надеются, что их проблема будет решена. И новый год они встретят в своих квартирах, не кутаясь от холода в шали и пледы.