Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме

Жители одного из домов в Уфе боятся замерзнуть в своих квартирах. Трещина появилась на месте межпанельных швов по всей высоте пятиэтажки. Проблема, по словам жильцов, давняя.

Перестановку пенсионерка Валентина Трегуб сделала не по своей прихоти. Сидеть на диване, когда в затылок дует холодный сквозняк, малоприятно. Несколько лет назад женщина сделала капитальный ремонт в квартире, надеясь решить проблему, но эффекта – ноль.

Даже когда лежишь, то чувствуешь, как ветерок идет. Дует из-под подоконников. Кажется, что не ощущаешь, что батареи теплые. Валентина Трегуб, жительница дома №11 по ул. Правды

И такая проблема в других квартирах с торцевой стороны дома №11 по улице Правды. Жильцы боятся, что зима вновь принесет холод в их жилища.

У меня стены черные. Когда отклеишь обои – все черное. Оттуда вот ветер гуляет. Сейчас даже в данный момент чувствуешь, что холод идет. Приходится включать обогреватель. Мария Кривашкина, жительница дома №11 по ул. Правды

Всему виной межпанельные швы. Они со временем стали расходится. Дому уже более 50 лет. Судя по по всему, ранее коммунальщики пытались решить проблему, заделав щели монтажной пеной. В итоге утеплить не получилось, да и снаружи вид далеко не эстетичный. Новый руководитель обслуживающей дом организации, приехавший на место, обещал, что все исправят.

Да, со временем наполнитель данных швов рассохся, рассыпался, из-за чего происходит промерзание. Погода позволяет, все работы по утеплению данных швов мы произведем. До конца недели мы закончим все пять этажей. Ильдар Махмутов, директор ООО «Управдом 34»