Жители Уфы замерзают из-за трещины в доме

Жители одного из домов в Уфе боятся замерзнуть в своих квартирах. Трещина появилась на месте межпанельных швов по всей высоте пятиэтажки. Проблема, по словам жильцов, давняя.
Перестановку пенсионерка Валентина Трегуб сделала не по своей прихоти. Сидеть на диване, когда в затылок дует холодный сквозняк, малоприятно. Несколько лет назад женщина сделала капитальный ремонт в квартире, надеясь решить проблему, но эффекта – ноль.
И такая проблема в других квартирах с торцевой стороны дома №11 по улице Правды. Жильцы боятся, что зима вновь принесет холод в их жилища.
Всему виной межпанельные швы. Они со временем стали расходится. Дому уже более 50 лет. Судя по по всему, ранее коммунальщики пытались решить проблему, заделав щели монтажной пеной. В итоге утеплить не получилось, да и снаружи вид далеко не эстетичный. Новый руководитель обслуживающей дом организации, приехавший на место, обещал, что все исправят.
Теперь жильцы надеются, что их проблема будет решена. И новый год они встретят в своих квартирах, не кутаясь от холода в шали и пледы.