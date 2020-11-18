Глава района в Башкирии подозревается в махинациях с землёй
43-летний
глава администрации Кушнаренковского района подозревается в превышении
должностных полномочий. Подробности сообщила пресс-служба Следственного
комитета Башкирии.
В июле 2019
года глава района заключил договор аренды земельного участка якобы для ведения
сельскохозяйственного производства. Общая площадь участка составила около 145
га, сама земля находилась недалеко от села Первушино. Договор был заключен с
организацией, которая не занимается сельским хозяйством вообще. После глава
района решил продать участок.
Глава района, в нарушение требований земельного законодательства, объявил конкурс о продаже указанного земельного участка, при этом, занизив его цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей, и реализовал единственному участнику – вышеуказанной коммерческой организации, которая планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку.
пресс-служба СК РФ по РБ
Бюджету муниципалитета
был причинен ущерб в размере более 2,9 млн рублей. Преступный факт был выявлен
в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, в администрациях района и сельсовета и в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются работники администрации, организации и другие свидетели, исследуется изъятая документация, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к его совершению.