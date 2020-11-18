Глава района в Башкирии подозревается в махинациях с землёй

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, в администрациях района и сельсовета и в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются работники администрации, организации и другие свидетели, исследуется изъятая документация, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ