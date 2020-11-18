11 проектов из Башкирии получили гранты на развитие внутреннего туризма

На развитие туризма выделили гранты. Благодаря такой мере поддержки в Башкирии появятся новые туристические маршруты, эко-комплексы и даже городской мобильный гид.

Ростуризм уже объявил итоги конкурса на получение пособия для развития туризма. Комиссия определила 474 победителя, которые в этом году получат гранты. 11 проектов реализуют в республике. Победители конкурса из Башкортостана получат около 27,5 млн. рублей. Среди грантообладателей – туристско-рекреационные кластеры «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». С проектами можно ознакомиться на сайте конкурса, после заключения с победителями соглашения на получение грантов.

Всего от Башкирии было подано 170 заявок, из которых 80 были отобраны на первом этапе. По итогу 11 вошли в перечень победителей конкурса на предоставление субсидий.

Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму