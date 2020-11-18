11 проектов из Башкирии получили гранты на развитие внутреннего туризма

Ростуризм уже объявил итоги конкурса на получение пособия для развития туризма. Комиссия определила 474 победителя, которые в этом году получат гранты. 11 проектов реализуют в республике. Победители конкурса из Башкортостана получат около 27,5 млн. рублей. Среди грантообладателей – туристско-рекреационные кластеры «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». С проектами можно ознакомиться на сайте конкурса, после заключения с победителями соглашения на получение грантов.