Художник из Уфы победил на фестивале стрит-арта

Это актуально, потому что это просвещение людей. Тут любыми путями, любыми культурными формами нужно доносить до людей, в чем опасность. Это еще и проект благодарности, потому что практически во всех работах присутствовали медработники. Мы таким образом говорим им большое спасибо.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан