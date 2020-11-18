Художник из Уфы победил на фестивале стрит-арта

Уфимский художник вошел в число победителей
фестиваля стрит-арт. Все работы участников были связаны с темой короновируса.
Картины были выполнены на фасадах зданий. Мансур
Зияев свою работу создал напротив одной из больниц Нефтекамска. Художник
изобразил врача, обнимающего город. На создание граффити у него ушло пять дней:
один день на эскиз, четыре – на его воплощение.
Граффити автор назвал «Доктор-сити». По мнению
экспертов и по результатам народного голосования, работа заняла третье призовое
место.
Давно хотело выразить благодарность, выпал шанс сделать это на фасаде. Часто подходили, говорили, какая это красивая работа.Мансур Зияев, художник
Это актуально, потому что это просвещение людей. Тут любыми путями, любыми культурными формами нужно доносить до людей, в чем опасность. Это еще и проект благодарности, потому что практически во всех работах присутствовали медработники. Мы таким образом говорим им большое спасибо. Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан