В Башкирии число заболевших коронавиурсом приближается к 13 тысячам человек

В Башкирии продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального сайта оперативного штаба, в республике зарегистрировано еще 119 случаев заражения covid-19.

Общее число инфицированных превысило отметку в 12,6 тысяч зараженных. По состоянию на 18 ноября, 12 684 жителям Башкирии был поставлен диагноз covid-19.

Излечиться от болезни сумели практически 90% от числа всех заболевших. За минувшие сутки из больниц было выписано 34 человек. Всего коронавирусом переболели 11 219 пациентов.