В России выявили более 34 тысяч смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За сутки выявили менее 21 тысячи зараженных COVID-19.

Общее количество зараженных за всё время достигло 1 991 998 человек. Этот показатель увеличился за сутки на 20 985 пациентов. Одновременно болеют 456 528. Этот показатель резко уменьшился за сутки на 4650 человек.