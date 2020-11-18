В России выявили более 34 тысяч смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За сутки выявили менее 21 тысячи зараженных COVID-19.
Общее количество зараженных за всё время достигло 1 991 998 человек. Этот показатель увеличился за сутки на 20 985 пациентов. Одновременно болеют 456 528. Этот показатель резко уменьшился за сутки на 4650 человек.
С выздоровлением выписано 25 179 человек (за всё время – 1 501 083). Смертью закончилось ещё 456 случаев заболевания, что стало самым высоким суточным показателем за всё время. Общее количество летальных случаев достигло 34 387.