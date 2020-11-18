В Уфе в серьёзном ДТП пострадал 9-месячный ребёнок

Накануне, 17 ноября, в Уфе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован недалеко от жилого дома по Индустриальному шоссе. Известно, что в ДТП пострадал маленький ребёнок.

24-летний водитель за рулём «ВАЗ-2112» двигался в сторону улицы Сельской Богородской со стороны Трамвайной. При повороте парень допустил столкновение со встречной машиной, которой оказался «ГАЗ-2707».

Как сообщает Госавтоинспекция Уфы, в аварии пострадали пассажиры «ВАЗ-2112» — 56-летняя женщина и 9-месячный ребёнок. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.