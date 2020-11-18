«Он за ней с топором бегал»: стали известны подробности чудовищной резни в Башкирии
Редакции bash.news стали известны подробности чудовищного убийства в селе Старые Киешки.
Напомним, накануне местный житель Данил Л. пришел в детский сад, где работала его возлюбленная, и устроил там настоящую резню. Женщине он нанес более трех ножевых ранений, при этом дети спали в соседней комнате. Об этом случае мы рассказывали ранее.
Мы пообщались с матерью погибшей женщины и выяснили, что вся жизнь с извергом в последние годы для нее была настоящим адом.
В браке пара была 3 последних года, недавно решили развестить. Женщина устала от постоянных унижений. Подозреваемый до последнего времени нигде не работал и лишь некоторое время назад устроился экскаваторщиком.
Они прожили в браке 3 года. Сначала, вроде, нормально все было. Этот человек только себя любит, эгоист. Он работать не любил, на диване только лежал. Моя дочь перенесла операцию, клапан у нее на сердце. Когда вторым беременна была, ей шунтирование делали, потому что надо было сохранить ребенка. Она родила, потом на операцию пошла только. Он негодяй, эгоист, себя только любил. Он ее всегда унижал, бил, оскорблял, с топором бегал за ней. С ножом бегал последний раз до развода, когда она заявление написала. Никто не разобрался, как следует. Она концерт ведет, а этот бугай стоит или бьет ее, или ругает. Она пела хорошо, он ей никогда не давал петь. Она втихаря пела. Ревновал сильно. После развода они ко мне с детьми пришли, у меня муж только умер в этом году, и вот еще. Жили здесь, он звал ее обратно, говорил, что изменится. Но разве человек меняется? После того, как звал, он дом поджег. Там жить невозможно было. Когда он ее приглашал развестись, она села к нему в машину, так он ее там пытался зарезать.
Райфа Салихова, мать погибшей
Вся семья сейчас находится в глубоком шоке. Брат погибшей Алик Салихов подчеркивает, что теперь Данил Л. должен страдать всю жизнь.
Он был моим зятем. Всю жизнь он был как трутень. Сначала жил здесь, не работал, вечно пьянствовал. Потом дом построил. Издевался над моей сестрой. Ладно, мы терпели, думали, что протрезвеет, все нормально нормально будет. Вот недавно поджог дом, гонялся по улице с ножом за ней. Пытался убить, не смог. Это не человек, это даже не говно. С говна хотя бы польза есть, от него растет что-то. А от него пользы нет. Он должен мучиться всю жизнь.
Алик Салихов, брат погибшей
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все причины и условия способствовавшие произошедшему.