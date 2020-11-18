«Он за ней с топором бегал»: стали известны подробности чудовищной резни в Башкирии

Они прожили в браке 3 года. Сначала, вроде, нормально все было. Этот человек только себя любит, эгоист. Он работать не любил, на диване только лежал. Моя дочь перенесла операцию, клапан у нее на сердце. Когда вторым беременна была, ей шунтирование делали, потому что надо было сохранить ребенка. Она родила, потом на операцию пошла только. Он негодяй, эгоист, себя только любил. Он ее всегда унижал, бил, оскорблял, с топором бегал за ней. С ножом бегал последний раз до развода, когда она заявление написала. Никто не разобрался, как следует. Она концерт ведет, а этот бугай стоит или бьет ее, или ругает. Она пела хорошо, он ей никогда не давал петь. Она втихаря пела. Ревновал сильно. После развода они ко мне с детьми пришли, у меня муж только умер в этом году, и вот еще. Жили здесь, он звал ее обратно, говорил, что изменится. Но разве человек меняется? После того, как звал, он дом поджег. Там жить невозможно было. Когда он ее приглашал развестись, она села к нему в машину, так он ее там пытался зарезать.

Райфа Салихова, мать погибшей