В Башкирии будет создана комиссия по изменению Конституции

В Башкирии будет создана комиссия по разработке изменений Конституции. Это связано с принятием поправок к Конституции России. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.
Комиссию возглавляет председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Также в состав включены председатель Конституционного суда Башкирии Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, прокурор республики Владимир Ведерников, председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле и другие высокопоставленные чиновники.
Предложения комиссии по внесению изменений в Конституцию республики необходимо предоставить в течение шести месяцев.
Фото: Башинформ.