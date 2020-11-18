В Башкирии будет создана комиссия по изменению Конституции

В Башкирии будет создана комиссия по разработке изменений Конституции. Это связано с принятием поправок к Конституции России. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

Комиссию возглавляет председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Также в состав включены председатель Конституционного суда Башкирии Зуфар Еникеев, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, прокурор республики Владимир Ведерников, председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле и другие высокопоставленные чиновники.

Предложения комиссии по внесению изменений в Конституцию республики необходимо предоставить в течение шести месяцев.

Фото: Башинформ. 