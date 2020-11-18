В Уфе спасатели помогли застрявшей в батарее девушке

Девушка вешала шторы в своей квартире, стоя на подоконнике. Когда она хотела слезть, её нога случайно соскользнула и угодила между секциями батареи. Около получаса несчастная пыталась выбраться из плена, но самостоятельно освободиться ей так и не удалось.