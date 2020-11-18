В Уфе спасатели помогли застрявшей в батарее девушке

Накануне, 17 ноября, днём с службу спасения обратилась молодая уфимка. Нога девушки застряла в батарее, и самостоятельно выбраться пострадавшая не смогла. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
Девушка вешала шторы в своей квартире, стоя на подоконнике. Когда она хотела слезть, её нога случайно соскользнула и угодила между секциями батареи. Около получаса несчастная пыталась выбраться из плена, но самостоятельно освободиться ей так и не удалось.
Уфимка вызвала спасателей, которым пришлось проникнуть в квартиру через окно. Сотрудникам службы спасения потребовалось 10 минут, чтобы освободить девушку. Спасатели порекомендовали пострадавшей обратиться в травмпункт, хотя видимых повреждений девушка не получила.
Видео: УГЗ г. Уфы.