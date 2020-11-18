В Международном фестивале классической музыки приняли участие 60 одаренных детей из Башкирии

В течение целого месяца в Башкирии проходил Международный фестиваль классической музыки «Дети-детям». Это беспрецедентное в своем роде онлайн-мероприятие собрало талантливых воспитанников музыкальных школ со всей республики. Выступить и показать свое мастерство смогли 60 детей из Башкирии.
Это одни из самых лучших юных музыкантов, которые смогли пройти непростой и очень строгий отбор по итогам представленных ими видеоматериалов. В число счастливчиков попали ученики из музыкальных учреждений Уфы, Стерлитамака, Салавата, Октябрьского, Нефтекамска, Кумертау, Учалов, Кандров, Белебея, Балтачево и Туймазов.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры РБ, проект в Башкортостане стартовал 13 октября, и в течении месяца в нём смогли принять участие 60 одаренных детей от 10 до 18 лет из музыкальных учреждений республики.
Организаторы рассказали, что в течение трёх недель в режиме онлайн проходили мастер-классы от ведущих российских и зарубежных педагогов, среди которых Александр Поволоцкий - скрипка, Тель-Авив, Наталья Осипова - флейта, Москва, Екатерина Немирович-Данченко - фортепиано, Женева, Игорь Лазарев - вокал, Москва, Леонид Друтин - саксофон, Москва, Айдар Салахов - баян, Москва. В общей сложности известные педагоги провели более 300 уроков.
А с 9 по 14 ноября прошли благотворительные онлайн-концерты, которые состояли из видеозаписей, где участники проекта исполняют по одному произведению. Тем самым ребята смогли продемонстрировать то, чему они научились на мастер-классах у знаменитейших педагогов.
Финалом уникального проекта стал грандиозный гала-концерт, который состоялся 17 ноября. Здесь вместе с главным оркестром республики выступили одарённые юные музыканты.
Заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, генеральный директор Госоркестра Башкортостана и директор Благотворительного фонда Владимира Спивакова в Башкортостане, комментируя это значимое событие, подчеркивает, что в сегодняшней ситуации, связанной с профилактикой коронавируса, важно не потерять то, что в сфере классического музыкального образования нарабатывалось годами. Он подчеркнул, что фестиваль дал возможность детям прямого общения с педагогами, в том числе, минуя закрытые границы. Также Артур Назиуллин отметил и другую важную составляющую фестиваля: «Благотворительные концерты детей-музыкантов для своих сверстников, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внести яркие краски в сложные будни воспитанников детских домов и интернатов».
Информацию о ходе проекта, видеоматериалы занятий в Zoom-комнатах, видео благотворительных онлайн-концертов и Гала-концерт можно посмотреть на официальном сайте фестиваля nsorb-detyam.ru.