В Международном фестивале классической музыки приняли участие 60 одаренных детей из Башкирии

Заслуженный артист РБ Артур Назиуллин, генеральный директор Госоркестра Башкортостана и директор Благотворительного фонда Владимира Спивакова в Башкортостане, комментируя это значимое событие, подчеркивает, что в сегодняшней ситуации, связанной с профилактикой коронавируса, важно не потерять то, что в сфере классического музыкального образования нарабатывалось годами. Он подчеркнул, что фестиваль дал возможность детям прямого общения с педагогами, в том числе, минуя закрытые границы. Также Артур Назиуллин отметил и другую важную составляющую фестиваля: «Благотворительные концерты детей-музыкантов для своих сверстников, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внести яркие краски в сложные будни воспитанников детских домов и интернатов».