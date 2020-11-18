В Башкирию завезли сухофрукты, зараженные опасными личинками

В Башкирию была завезена партия сухофруктов, в которой выявили опасных личинок. Об этом рассказали специалисты Башкирского референтного центра Россельхознадзора. В продукции были выявлены личинки карантинного вредителя.

Была исследована партия абрикосов и кураги из Узбекистана. Специалисты выявили в продукции личинок капрового жука. К тому же 1000 кг сухофруктов были заражены личинками сельскохозяйственных вредителей – плодожоркой и южной амбарной огневки. Эти насекомые представляют особую опасность для фруктовых деревьев и зернохранилищ.