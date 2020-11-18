«Сложно войти в соревновательный ритм»: башкирские фехтовальщики рассказали о тренировках во время пандемии

Я пропустила сбор в Сочи. Коронавирусная инфекция меня тоже коснулась. По себе сейчас ощущаю, что восстановление идет гораздо сложнее, чем после обычной простуды. И сейчас набираю ту форму, которую хотелось бы.

Анастасия Иванова, чемпионка мира и Европы по фехтованию на рапирах