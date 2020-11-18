«Сложно войти в соревновательный ритм»: башкирские фехтовальщики рассказали о тренировках во время пандемии

Время для перестройки. Именно такой период у башкирских фехтовальщиков. Результаты мушкетеров нашей республики после минувших всероссийских турниров сильнейших, мягко говоря, разочаровали. Мы привыкли видеть спортсменов исключительно на первых местах и воспринимать такие итоги непросто. А тут за два старта – одна бронза Тимура Сафина. 

Индивидуальный урок на тренировке. Наставника – Лиру Грушину – можно узнать разве что по росту и голосу. Одно такое занятие с каждым из рапиристов длится час. К каждому – свой подход. Например, Тимуру Сафину предстоит серьезно перестроиться. К этому решению пришли в перерыве из-за пандемии. По сути такой передышки у спортсменов и не было. Несколько месяцев не прошли даром, проанализировали всю работу.

Года два Тимур уже вымучивал свои бои. Нужен был действительно такой промежуток, чтобы нам остановиться, понять, где мы застряли и привнести что-то новое. Со временем человек должен переходить на тактически грамотную работу. Как шахматист. Не всегда ведь понимаешь, какую работу проделывает партнер. Так и в фехтовании. С возрастом надо переходить именно в такое.

Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

Заслуженный мастер спорта, претендент в олимпийскую сборную России Анастасия Иванова на двух минувших стартах страны в пятерку сильнейших не вошла. В октябре стала девятой, в ноябре 14-й. Сказалась болезнь.

Я пропустила сбор в Сочи. Коронавирусная инфекция меня тоже коснулась. По себе сейчас ощущаю, что восстановление идет гораздо сложнее, чем после обычной простуды. И сейчас набираю ту форму, которую хотелось бы.

Анастасия Иванова, чемпионка мира и Европы по фехтованию на рапирах

Такие же проблемы и у чемпиона Европы Тимура Арсланова. Участие в российских соревнованиях заканчивал проигрышем за вход в 16. Результат в итоговом протоколе – в конце второй десятки.

Немного сложно войти в соревновательный ритм, потому что пропало соревновательное чувство. Но сейчас мы стараемся набрать форму. Я думаю, все будет хорошо.

Тимур Арсланов, чемпион Европы по фехтованию на рапирах

Стабильно выступает Аскар Хамзин – вошел в восьмерку дважды на соревнованиях, радуется Лира Грушина. Такие турниры теперь будут проходить часто – всероссийские состязания должны заменить отмененные этапы Кубка мира и другие международные соревнования. Самое время для экспериментов, которые можно делать в этот период, чтобы потом с новыми силами побороться за путевку на Олимпиаду. Если она, конечно, состоится. Но сейчас время открытий на фехтовальной дорожке.