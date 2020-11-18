«Сложно войти в соревновательный ритм»: башкирские фехтовальщики рассказали о тренировках во время пандемии

Время для перестройки. Именно такой период у башкирских фехтовальщиков. Результаты мушкетеров нашей республики после минувших всероссийских турниров сильнейших, мягко говоря, разочаровали. Мы привыкли видеть спортсменов исключительно на первых местах и воспринимать такие итоги непросто. А тут за два старта – одна бронза Тимура Сафина.
Индивидуальный урок на тренировке. Наставника – Лиру Грушину – можно узнать разве что по росту и голосу. Одно такое занятие с каждым из рапиристов длится час. К каждому – свой подход. Например, Тимуру Сафину предстоит серьезно перестроиться. К этому решению пришли в перерыве из-за пандемии. По сути такой передышки у спортсменов и не было. Несколько месяцев не прошли даром, проанализировали всю работу.
Заслуженный мастер спорта, претендент в олимпийскую сборную России Анастасия Иванова на двух минувших стартах страны в пятерку сильнейших не вошла. В октябре стала девятой, в ноябре 14-й. Сказалась болезнь.
Такие же проблемы и у чемпиона Европы Тимура Арсланова. Участие в российских соревнованиях заканчивал проигрышем за вход в 16. Результат в итоговом протоколе – в конце второй десятки.
Стабильно выступает Аскар Хамзин – вошел в восьмерку дважды на соревнованиях, радуется Лира Грушина. Такие турниры теперь будут проходить часто – всероссийские состязания должны заменить отмененные этапы Кубка мира и другие международные соревнования. Самое время для экспериментов, которые можно делать в этот период, чтобы потом с новыми силами побороться за путевку на Олимпиаду. Если она, конечно, состоится. Но сейчас время открытий на фехтовальной дорожке.