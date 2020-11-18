В Башкирии две собаки загрызли своего хозяина

В Башкирии произошло жуткое событие. Две домашние собаки загрызли своего хозяина. Известно, что остановить собак удалось радикальным способом.

25-летний парень из Башкирии стал жертвой собственных питомцев. Две собаки напали на парня прямо в квартире и загрызли. Молодой человек получил серьёзные травмы — собаки разорвали мышцы несчастного, а также повредили артерии и сухожилия.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь несчастного. Полицейским пришлось застрелить агрессивных животных.