100 одаренных школьников получат стипендию Главы Башкирии

100 одаренных школьников из Башкортостана будут получать стипендию Главы республики. Среди них спортсмены, музыканты из разных городов и районов Башкортостана, в том числе из Стерлитамака, Нефтекамска, Уфимского, Балтачевского районов. Ребята, которые лучшие и в своем деле, и обязательно в учебе.

Точные удары и четкие действия позволяют 16-летней Карине Юсуповой побеждать на соревнованиях от районного уровня до международного. Плюс гены – отец сам привел дочь в секцию кикбоксинга к тренеру, у которого начинал сам.

Это дочка моего воспитанника, который сейчас сам работает тренером, МСМК Данир Юсупов. Карине есть на кого равняться. Это спортивная семья. Характером похожи, она такая же целеустремленная. Мария Арсентьева, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортшколы №22 г. Уфы

И скорее не к победе, а к победам. Карина Юсупова входит в юношескую сборную России и Башкортостана, побеждала на международных соревнованиях WORLD CUP «DIAMOND, занимала второе место на России и первое на состязаниях ПФО. Но стипендии Главы республики получают не только победители спортивных мероприятий. Важно еще и хорошо учиться.

Я сразу после школы прихожу, делаю домашнюю работу, потом иду на тренировки, мне хватает времени. Но все равно я не ожидала, что стану стипендиатом. – А вы знаете, какая сумма? – Нет, буду откладывать на соревнования. Карина Юсупова, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу

Откладывать на соревнования неплохо и Амалии Амировой. В прошлом сезоне родители за свой счет возили дочь на соревнования. Но от занятий шорт-треком отказываться не хотят ни в коем случае. Светлана Амирова и сама теперь горячая поклонница, ее знают практически по всей России, называют не иначе как мать башкирского шорт-трека. И все это благодаря олимпийских успехам.

Старший сын предложил этот вид спорта, они дружили теперь уже с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым. Он предложил попробовать, свозить ее, дать возможность покататься на коньках. Светлана Амирова, мама Амалии Амировой

С тех пор и катается, причем очень успешно. Выступала в Чехии, Словакии, Хорватии. И на этом непростом пути получает серьезные уроки.

Я бежала в Чехии, у меня на старте упал хвосты, мне из-за этого дали пенальти. Приходится собирать в более упругий хвостик, чтобы он не падал. Амалия Амирова