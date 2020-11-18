100 одаренных школьников получат стипендию Главы Башкирии

100 одаренных школьников из Башкортостана будут получать стипендию Главы республики. Среди них спортсмены, музыканты из разных городов и районов Башкортостана, в том числе из Стерлитамака, Нефтекамска, Уфимского, Балтачевского районов. Ребята, которые лучшие и в своем деле, и обязательно в учебе.
Точные удары и четкие действия позволяют 16-летней Карине Юсуповой побеждать на соревнованиях от районного уровня до международного. Плюс гены – отец сам привел дочь в секцию кикбоксинга к тренеру, у которого начинал сам.
И скорее не к победе, а к победам. Карина Юсупова входит в юношескую сборную России и Башкортостана, побеждала на международных соревнованиях WORLD CUP «DIAMOND, занимала второе место на России и первое на состязаниях ПФО. Но стипендии Главы республики получают не только победители спортивных мероприятий. Важно еще и хорошо учиться.
Откладывать на соревнования неплохо и Амалии Амировой. В прошлом сезоне родители за свой счет возили дочь на соревнования. Но от занятий шорт-треком отказываться не хотят ни в коем случае. Светлана Амирова и сама теперь горячая поклонница, ее знают практически по всей России, называют не иначе как мать башкирского шорт-трека. И все это благодаря олимпийских успехам.
С тех пор и катается, причем очень успешно. Выступала в Чехии, Словакии, Хорватии. И на этом непростом пути получает серьезные уроки.
И таких стипендиатов в республике 100. Среди них не только уфимские ребята и не только спортсмены. Это те, за кем будущее.