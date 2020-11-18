В Уфе показали, как проходят тренировки по грэпплингу

Сегодня расскажем о виде спорта, где на первое место не всегда выходит физическая сила. А скорее ум и быстрота. Грэпплинг – это стиль в единоборствах, который как гибрид включает в себя и греко-римскую борьбу, и дзюдо, и самбо. И здесь важно продолжать тренироваться, даже когда на горизонте нет предстоящих соревнований. Но это касается ребят младшей и средней группы. А те, кому за 18, еще могут побороться за звание чемпиона страны и не только.

Если однажды Булат Аметьянов захочет стать человеком-пауком, он, скорее всего, без проблем получит роль супергероя в голливудском комиксе. Настолько гибок этот спортсмен. К тому же, 8-летний борец уже полжизни в грэпплинге.

Когда пришел, я вообще ничего не умел. Был только гибким. Я начал заниматься, и мы начали с физической подготовки. Прыгали на колесо: сначала ноги, а потом руки. Булат Ахметьянов, воспитанник академии единоборств «Якудза джим»

Остановка упражнений вовсе не время для отдыха, а возможность получить новое задание и разбиться на пары. Константину Лукину всего 25-ть, по тренерским меркам это вообще не возраст. Но чего у него не отнять, так это умение воспитывать чемпионов. А их у него с десяток.

Приходится быть требовательным и строгим. Иначе процесс развалится и не получится достичь определенных результатов, которые мы наметили. Чтобы быть чемпионом, нужно быть дисциплинированным. Константин Лукин, тренер по грэпплингу

А еще трудолюбивым и целеустремленным. Например, Давид Балоян стал бронзовым призером российского первенства. Вообще, медалей за третье место накопилось достаточно. А вот стать лучшим в стране еще не удавалось. Поэтому следующая цель – награда высшей пробы.

Жестче надо было быть. Я там спину отдал случайно. Он зашел, благодаря тому и выиграл. Давид Балоян, бронзовый призер первенства России по грэпплингу

Вот только пандемия внесла свои коррективы в календарный план соревнований. Так, предстоящее первенство мира в Сербии сдвинули на не определенный срок. Вот и остается радоваться хотя бы тому, что в республике успели провести все запланированные мероприятия.

Мы провели контрольные схватки. Отбор получился на чемпионат России который пройдет в Каспийске в конце декабря. Надеемся, что будет все хорошо. Ирик Мустафин, директор Федерации грэпплинга Республики Башкортостан