В Уфе показали, как проходят тренировки по грэпплингу

Сегодня расскажем о виде спорта, где на первое место не всегда выходит физическая сила. А скорее ум и быстрота. Грэпплинг – это стиль в единоборствах, который как гибрид включает в себя и греко-римскую борьбу, и дзюдо, и самбо. И здесь важно продолжать тренироваться, даже когда на горизонте нет предстоящих соревнований. Но это касается ребят младшей и средней группы. А те, кому за 18, еще могут побороться за звание чемпиона страны и не только.
Если однажды Булат Аметьянов захочет стать человеком-пауком, он, скорее всего, без проблем получит роль супергероя в голливудском комиксе. Настолько гибок этот спортсмен. К тому же, 8-летний борец уже полжизни в грэпплинге.
Остановка упражнений вовсе не время для отдыха, а возможность получить новое задание и разбиться на пары. Константину Лукину всего 25-ть, по тренерским меркам это вообще не возраст. Но чего у него не отнять, так это умение воспитывать чемпионов. А их у него с десяток.
А еще трудолюбивым и целеустремленным. Например, Давид Балоян стал бронзовым призером российского первенства. Вообще, медалей за третье место накопилось достаточно. А вот стать лучшим в стране еще не удавалось. Поэтому следующая цель – награда высшей пробы.
Вот только пандемия внесла свои коррективы в календарный план соревнований. Так, предстоящее первенство мира в Сербии сдвинули на не определенный срок. Вот и остается радоваться хотя бы тому, что в республике успели провести все запланированные мероприятия.
А пока спортсменам помладше остается ждать новых соревнований и отрабатывать захват. Вот только с гостями на тренировке делать это крайне сложно. Ведь так и хочется хоть на секунду остановиться и посмотреть, а не следит ли за тобой объектив телекамеры.