Глава Башкирии встретился с замминистра транспорта России

Заместитель министра транспорта России – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк отметил, что проекты, предлагаемые республикой, включат в повестку для рассмотрения возможности федерального софинансирования, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дополнительные средства также выделят в 2020 и 2021 годах на строительство Восточного выезда из Уфы.