Глава Башкирии встретился с замминистра транспорта России

18 ноября в Москве прошла встреча Главы Башкирии Радия Хабирова и заместителя министра транспорта России – руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Андрея Костюка. Встреча прошла в рамках XIV Международного форума «Транспорт России».

Участники мероприятия обсудили ключевые направления развития транспортной инфраструктуры Башкирии. Встал вопрос о привлечении на данные цели федеральных ресурсов. Так, участники обсудили сотрудничество по проектам реконструкции крупнейших мостовых сооружений республики — уфимского автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Города Галле и моста через реку Уфу в посёлке Шакша. Данные объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют обязательной замены конструктивных элементов.

Федеральное дорожное агентство поддержало проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Интернациональной в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы протяжённостью 1,2 км. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, его планируют завершить в 2025 году. Стоимость строительства – 10,4 млрд рублей. Глава республики высоко оценил эффективность совместной работы с Росавтодором.

По протяжённости автодорог Башкортостан занимает второе место среди регионов России, и решение транспортных вопросов имеет для нас стратегическое значение. В этом плане мы получаем очень значимую помощь со стороны агентства.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Заместитель министра транспорта России – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк отметил, что проекты, предлагаемые республикой, включат в повестку для рассмотрения возможности федерального софинансирования, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дополнительные средства также выделят в 2020 и 2021 годах на строительство Восточного выезда из Уфы.

Транспортную систему использовать для общественных перевозок. Это существенно бы улучшило логистику горожан и обезопасило бы нашу столицу. Это большой проект, мы сегодня обсуждали. Есть понимание и поддержка со стороны РЖД.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Фото: glavarb.ru