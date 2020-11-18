Страдает расстройством памяти: в Башкирии ищут 64-летнего пенсионера

В Салавате продолжаются поиски 64-летнего Юрия Косова. Последний раз мужчину видели 5 августа. В тот день пенсионер ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Близкие не находят себе места. Его поисками занимаются волонтеры. Пенсионер страдает расстройством памяти, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (903) 392-29-82 или 02.
Приметы: короткие волосы, имеется седина, рост около 169 см. В день пропажи Юрий был одет в футболку желтого цвета с принтом в виде мяча и спортивное трико.