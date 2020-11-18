«Унижал, бил, душил»: мать убитой мужем жительницы Башкирии рассказала о душегубе

В Кармаскалинском районе ревнивец убил бывшую жену прямо в детском саду, где она работала воспитательницей. Долгие годы женщина планировала уйти от супруга, а когда решилась, мужчина пытался всеми способами вернуть любимую. Не получилось. Примечательно, но и до этого он пытался убить ее, но, со слов родственников погибшей, правоохранительные органы проигнорировали это.
Это одно из последних видео с участием Эльвиры Лукмановой, инстаграм-сториз снимает ее дочь, за кадром глава семейства Данил Лукманов. 3 недели назад супруга подала на развод, но мужчина всеми способами пытался вернуть ее. Ходил буквально по пятам, встречал и провожал до работы. Ильвира была воспитателем в детском саду. В последнее время, говорят очевидцы, мужчина стал часто появляться возле дошкольного учреждения.
Роковое свидание произошло накануне в полдень. На подходе к садику он достал нож и вошел в здание, где были лишь малыши и воспитательница. Два удара в живот и последний в сердце. Эльвира Лукманова потеряла много крови и погибла в карете скорой помощи. Пьяный душегуб оставил бывшую жену умирать и попытался скрыться, но его удалось задержать сразу – помог учитель физкультуры сельской школы. Два образовательных учреждения находятся в одном здании.
За 25 лет совместной жизни пара вырастила двоих детей. С виду семья казалась любящей и дружной. Не упускали моменты выбраться вместе на природу или на речку. Вот, например, их фотографии с последнего совместного отдыха в Крыму. А это уже счастливая семья празднует совершеннолетие сына.
Но лишь близкие знали, что на самом деле представляет из себя этот человек. И что семейная идиллия – это лишь обложка для Инстаграма. Тиран и неадекватный алкоголик – так описывает бывшего супруга дочери мама погибшей. Ведь, с ее слов, он ревновал жену к каждому столбу и бил по любому поводу.
После развода мужчина ударился во все тяжкие. Доходило даже до поджога дома. А это, например, после очередного приступа ревности Данил Лукманов бежит за женой через все село с лезвием в руке. От тюрьмы его спасла только жалость супруги, она ее и погубила.
За более чем 20 лет соседские дома стали убежищем для Эльвиры и ее детей, особенно когда папа напьется.
Сейчас с детьми, которые слышали крики и стоны умирающей воспитательницы, работают психологи. Душегуб задержан, вскоре ему определят меру пресечения. Сегодня тело женщины привезли в родительский дом, похороны состоятся завтра. Данилу Лукманову грозит до 15 лет лишения свободы.