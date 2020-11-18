В Башкирии юноша похудел и сделал коррекцию зрения ради армии

Уроженец Хайбуллинского района не смог пройти медкомиссию. Но вместо того, чтобы навсегда отказаться от службы по медицинским показаниям, попросил отсрочку. За 6 месяцев молодой человек сбросил вес и улучшил зрение.

Сложно поверить, но ради этого момента Азамат Шакиров и изменился. Строем в военной форме впервые на плацу. Шаг еще пока не такой четкий, но впереди целый год для того, чтобы научиться. А позади 6 месяцев работы над собой. Когда окулист хотел списать парня в запас, он попросил не делать этого и дать отсрочку. Уже через три дня Азамат направился на операцию. С минус шести зрение подняли почти до единицы.

Также была проблема с лишним весом, начал заниматься, нанять тренера финансовой возможности не было. Составлял рацион. Азамат Шакиров, призывник

Тренировки совмещал с работой. Утром кардио, вечером плюс к этому еще силовые. Каждый день по нескольку часов.

Тяжело было, срывался, но потом возвращался. Благо я люблю гречку. Азамат Шакиров, призывник

После армии гардероб с гражданской одеждой придется менять практически полностью. За полтора месяца Азамату удалось сбросить 14 килограммов. Такое рвение к службе удивило и бывалых военных. Пример для молодых людей, говорят в военкомате.

Не идет в юридические конторы ли к врачам, пытаясь уклониться от службы, а совершает настоящий мужской поступок, который даст ему определенные перспективы, например, в вооруженных силах. Михаил Блажевич, военный комиссар Башкортостана

Как раз такие планы и у Азамата. Ему 25, он старше многих своих сослуживцев. В армию пошел после того, как закончил исторический факультет БГУ.

Меня воспитали так, что мужчина должен отслужить. Сейчас меня назначили командиром своего подразделения, у меня в подчинении 27 человек. Дальше – больше. Азамат Шакиров, призывник