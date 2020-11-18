Глава Кушнаренковского района Башкирии ответил на обвинения в махинациях

Документы я готовил непосредственно в земельную комиссию. Мы сейчас в этом вопросе разбираемся, то есть мне поступил проект готового документа по торгам. Выясняем, были ли там нарушения, мне сложно сказать, так как я не являюсь большим специалистом в области земельного законодательства. Но могу сказать, что мы сильно зависим от тех людей, которые работают с нами.

Руслан Гизатуллин, глава администрации Кушнаренковского района