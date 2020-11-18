Глава Кушнаренковского района Башкирии ответил на обвинения в махинациях

Главу Кушнаренковского района Башкирии подозревают в махинациях с землей. Следователи уже возбудили уголовное дело. По их версии, 43-летний чиновник превысил должностные полномочия.
Сегодня в администрации района и дома у главы муниципалитета прошли обыски. По версии следствия, в июле прошлого года Гизатуллин заключил договор аренды земли площадью 145 га в селе Первушино, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. Однако коммерческая фирма, которая поставила подпись в договоре, не занималась сельхоздеятельностью.
Факт вскрылся после оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по республике. Сам Руслан Гизатуллин объясняет ситуацию так. Поступившее заявление о предоставлении земли в собственность он направлял в земельную комиссию. Одобрив его, специалисты уже передали в районный комитет Министерства земельно-имущественных отношений. И уже подготовленный ведомством проект постановления о проведении торгов и подписал глава района. Цена была снижена, по словам Гизатуллина, в ходе независимой оценки. А главная претензия правоохранителей, что участок имели право лишь отдавать в аренду.