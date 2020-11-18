В Башкирии изменится система аттестации выпускников колледжей

Меняется формат итоговой аттестации выпускников СПО. Входит уже в норму проведение так называемого демо-экзамена. Уверен, что новый шаг, который будет сделан сегодня, новый тренд даст толчок развитию системы СПО как у нас в республике, так и в целом в России.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан