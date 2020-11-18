В Башкирии изменится система аттестации выпускников колледжей

План развития системы профессионального образования на 10 лет обсудили в Уфе. В столице прошло тематическое пленарное заседание. Основными темами для обсуждения стали изменение формата госаттестации выпускников колледжей и улучшение материальной базы профессиональных учреждений.
67 новых мастерских в регионе создадут уже в следующем году. Собравшиеся также обсудили пути модернизации сферы образования в Башкортостане и приоритетные специальности в колледжах и училищах. В рамках совещания также прошло награждение работников отрасли обучения, приуроченное к 80-летию системы профессионального образования.