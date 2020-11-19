Динар Гильмутдинов расскажет, как бороться с пьяными водителями

Главный госинспектор Башкирии в прямом эфире в социальных сетях редакции bash.news и телеканала БСТ расскажет о том, как в регионе борются с пьянством за рулем.
Динар Гильмутдинов станет гостем первого прямого эфира в рамках медиапроекта "Рули трезво", который организован редакцией bash.news при поддержке федерального социального проекта "Автотрезвость".
Пьяный водитель стоит на четвертом месте в списке наиболее частых причин ДТП в регионе. Что делать? Наказывать строже, лишать автомобиля? Или бороться с пьянством за рулем с помощью профилактики?
Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудим с нашим гостем 19 ноября в 17:00. Зрители могут оставить свои вопросы и предложения Динару Гильмутдинову прямо в группе телеканала БСТ в VK.
Проект "Автотрезвость" уже более 6 лет в Башкирии рассказывает курсантам автошкол о влиянии алкоголя на организм с помощью уникальных очков фатального зрения и специального учебного модуля. Старт проекта в республике стал возможен благодаря поддержке компании HEINEKEN. Статистика на стороне добра: по итогу 2019 года количество "пьяных" ДТП значительно снизилось. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем большом лонгриде.