Динар Гильмутдинов расскажет, как бороться с пьяными водителями

Главный госинспектор Башкирии в прямом эфире в социальных сетях редакции bash.news и телеканала БСТ расскажет о том, как в регионе борются с пьянством за рулем.

Динар Гильмутдинов станет гостем первого прямого эфира в рамках медиапроекта "Рули трезво", который организован редакцией bash.news при поддержке федерального социального проекта "Автотрезвость".

Пьяный водитель стоит на четвертом месте в списке наиболее частых причин ДТП в регионе. Что делать? Наказывать строже, лишать автомобиля? Или бороться с пьянством за рулем с помощью профилактики?

Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудим с нашим гостем 19 ноября в 17:00. Зрители могут оставить свои вопросы и предложения Динару Гильмутдинову прямо в группе телеканала БСТ в VK.