«Сотрудник банка» обманул жительницу Башкирии на 150 тысяч рублей

58-летняя жительница Нефтекамска стала жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 150 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что злоумышленники похищают с банковского счета горожанки деньги, и предложил ей срочно снять все денежные средства и положить на продиктованный счет.

Перепуганная женщина, действуя под диктовку, сняла с карты 140 тысяч рублей и положила на абонентский номер злоумышленников. На следующий день гражданке снова позвонили и убедили, чтобы вернуть деньги, нужно оформить кредит и положить на продиктованные абоненты. Женщина получает кредит в сумме 150 тысяч рублей и перечисляет на абонентские номера. Нанесенный ущерб составляет около 300 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии

В настоящее время полицейские разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Убедительно просим, не поддерживайте разговор с неизвестными о банковских счетах, не передавайте секретные коды банковских карт, ни в коем случае не действуйте под диктовку, рекомендуем не отвечать на звонки, поступающие из чужих регионов. Проинформируйте, проведите беседы с родными, знакомыми о подобных фактах.

пресс-служба МВД по Башкирии