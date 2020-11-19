«Сотрудник банка» обманул жительницу Башкирии на 150 тысяч рублей

Перепуганная женщина, действуя под диктовку, сняла с карты 140 тысяч рублей и положила на абонентский номер злоумышленников. На следующий день гражданке снова позвонили и убедили, чтобы вернуть деньги, нужно оформить кредит и положить на продиктованные абоненты. Женщина получает кредит в сумме 150 тысяч рублей и перечисляет на абонентские номера. Нанесенный ущерб составляет около 300 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по Башкирии