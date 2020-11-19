«Сотрудник банка» обманул жительницу Башкирии на 150 тысяч рублей

58-летняя жительница Нефтекамска стала жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 150 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что злоумышленники похищают с банковского счета горожанки деньги, и предложил ей срочно снять все денежные средства и положить на продиктованный счет.
В настоящее время полицейские разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело.