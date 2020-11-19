В Уфе внедорожник протаранил элитную иномарку, после чего вылетел в кювет

Вчера, 18 ноября, в Уфе произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Chevrolet Niva столкнулся с Mercedes-Benz. От удара "Ниву" отбросило на ограждение, после чего внедорожник съехал в кювет. Подробности рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла на улице Сипайловской. За рулем "Нивы" находился 32-летний мужчина. По предварительным данным, он попросту не справился с управлением.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Уважаемые водители! На данном участке дороги будьте особо внимательными: выполняйте предписания дорожных знаков, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, избегайте резких маневров. ГИБДД по Уфе