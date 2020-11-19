Жительница Уфы выиграла у известного блогера элитный «Мерседес»

Молодая уфимка Лиана Бакирова выиграла в марафоне стройности известного инста-блогера Валерии Чекалиной элитный "Мерседес" стоимостью 3 млн рублей. За месяц девушка похудела на 3,5 кг и привела свое тело в порядок. Во вторник, 17 ноября, она забрала свой выигрыш.
Сначала уфимка не поверила выигрышу, подумав, что организаторы просто шутят над ней.
Конкуренция в марафоне была просто огромная – за элитную иномарку боролись около 30 тысяч женщин. В настоящее время Лиана находится в Москве. Домой победительница будет возвращаться уже на новой машине.