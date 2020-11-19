Жительница Уфы выиграла у известного блогера элитный «Мерседес»

Молодая уфимка Лиана Бакирова выиграла в марафоне стройности известного инста-блогера Валерии Чекалиной элитный "Мерседес" стоимостью 3 млн рублей. За месяц девушка похудела на 3,5 кг и привела свое тело в порядок. Во вторник, 17 ноября, она забрала свой выигрыш.

Ее зовут Лиана, и она из Уфы. Прилетела к нам. Она, кстати, изначально не была пухленькой, она сделала себе супер форму. Единогласно ее выбрали кураторы, тренер и мои подписчики.

Валерия Чекалина, блогер

Сначала уфимка не поверила выигрышу, подумав, что организаторы просто шутят над ней.

Поставьте себя на ее место, вы привели себя в крутую форму, у вас тело мечты, еще и тачку в придачу! Тем более такую! Мерседес!

Валерия Чекалина, блогер

Конкуренция в марафоне была просто огромная – за элитную иномарку боролись около 30 тысяч женщин. В настоящее время Лиана находится в Москве. Домой победительница будет возвращаться уже на новой машине.